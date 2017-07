Deze renner zorgt ervoor dat half het peloton vandaag tijdig de finish haalt in de Tour: “Ik ben niet altijd de leukste, maar probeer wel iedereen in Parijs te krijgen”

Voor de klassementsmannen breekt vandaag in de Pyreneeën alweer een belangrijke veldslag aan. Maar terwijl de Froomes, Aru’s en Contadors van het Tour-peloton op de cols elkaar het leven zuur maken, is op ruime afstand een groot deel van de renners maar met één ding bezig: binnen de tijdslimiet de finish bereiken. Ze rekenen daarvoor vooral op één man: Bernhard Eisel.

Op de eerste zware col van elke bergrit groeperen de slechtste klimmers van het peloton zich al snel en proberen ze samen de schade met de koplopers zodanig te beperken dat ze niet buiten tijd aankomen. Ze vormen dan een zogenaamde “grupetto” of “bus”. En zoals elke bus heeft die een buschauffeur. In de Tour is dat Bernhard Eisel, een 36-jarige Oostenrijker van Team Dimension Data. Afgelopen zondag loodste hij onderweg in dolle etappe naar Chambery 43 renners 37 minuten na winnaar Uran veilig over de streep.

Eisel is een ervaren rot. Bezig aan zijn twaalfde Tour de France. Winnaar van Gent-Wevelgem in 2010 en al jaren de vaste loods van Mark Cavendish. Eerst bij Team Sky, sinds vorig jaar ook bij Dimension Data. Hij hielp de Manx Missile niet alleen aan sprintzeges in de Tour, maar ook over de bergen. En op die manier groeide hij doorheen de jaren uit tot de vaste buschauffeur van het peloton. “Ik heb in bergetappes nooit in een andere groep gezeten dan de bus. Ik had er de benen niet voor om beter te doen. Maar ik haalde altijd wel samen met Cavendish netjes de tijdslimiet. Ik denk dat het daardoor komt dat ik nu de bus mag leiden.”

“Laten we zeggen dat ik niet altijd de leukste vent ben in de grupetto”, is Eisel eerlijk. “Maar tegelijkertijd probeer ik wel altijd er voor te zorgen dat iedereen tot in Parijs geraakt. Het maakt mij niet uit of het om een klimmer gaat die ziek is of een sprinter die een slechte dag heeft of slechte benen… ik probeer iedereen op tijd aan de finish te krijgen.”

Een minuut verliezen per kilometer bergop

Een goede buschauffeur moet goed kunnen rekenen. Op basis van de moeilijkheidsgraad en de gemiddelde snelheid van de rit wordt een percentage van de winnende tijd bepaald, waarbinnen de renners moeten aankomen. Eisel moet dus de hele rit correct inschatten hoeveel tijd ze op de koplopers mogen verliezen. Er zijn tientallen factoren die in die berekening meespelen. “Is het een aankomst bergop? Gaat het nog twintig kilometer bergaf na de laatste klim? Blijft iemand van die vluchters voorop? Komt er iemand terug? Als de lange vlucht twee minuten voorsprong heeft, moet je de berekeningen baseren op het peloton. Niet op de vluchters, want die zullen worden gegrepen. Dus het zijn een paar kleine dingen die je altijd in het achterhoofd moet houden. Regent het? Is het droog? Uit welke richting staat de wind? Het is zoals het regelen van een massasprint, maar het speelt zich af in de bergen. Meestal moet je rekenen dat je één minuut per kilometer bergop mag verliezen.”

Maar het allerbelangrijkste is het hoofd koel te houden onder alle druk vanuit de volgwagens. “Het is al erg genoeg dat de sportdirecteurs in de auto’s iedereen op stang jagen via de oortjes. Op een bepaald moment is het aan ons. Er is een reden waarom wij er zijn. Het helpt echt niet wanneer iemand door de radio roept dat we sneller moeten gaan. Ik zeg dan tegen de jongens: gewoon blijven trappen, jullie gaan het halen.”

Soms ziet Eisel renners in de grupetto panikeren. Onervaren coureurs die vrezen dat ze niet op tijd binnen zullen geraken. “Als er vrijwilligers zijn die sneller willen gaan, mogen ze dat gerust doen. Wij blijven gewoon ons eigen tempo rijden. Het maakt de groep altijd nerveus als iemand wegrijdt , maar tegelijkertijd moet je die jongens hun koersstijl accepteren. Sommige renners denken dat ze hun benen gaan breken als ze ons tempo aanhouden. Wij kunnen echter niet sneller. We zouden echt graag een klein beetje sneller bergop rijden… Dan zou de wereld er zo veel mooier uitzien voor ons, maar dat is niet het geval.

Als je buiten tijd aankomt, kom dan met een grote groep buiten tijd aan

Als de bus toch buiten tijd over de streep komt, is het belangrijk om met voldoende renners in die grupetto te zitten. Liefst met ook nog enkele bekende namen in de rangen. Zo zijn ze er zeker van dat de wedstrijdjury een oogje zal dichtknijpen en hen niet uit de koers zal zetten. “Het gebeurde wel eens in het verleden dat we de groene trui in onze ploeg hadden en we besloten om de laatste 60 kilometer op het vlakke op ons eigen tempo af te leggen. Verrassend genoeg waren we buiten tijd met een groep van 80 of 90 renners. Maar omdat de groene trui in de groep zat hebben ze het zo gelaten. We zijn toen twee keer buiten tijd aangekomen maar dat gebeurde met 80 à 100 renners, meer dan twee derde van het peloton. Dat heeft dan niets met een misrekening te maken. Meer met een misrekening van de tijdslimiet door de organisatie.”

Achteraan in de koers ziet Eisel in de bergen uiteraard schrijnende toestanden. Renners die het absoluut niet meer zien zitten en op het punt staan van op te geven. “Je ziet veel emoties. Renners die huilen. Door een hongerklop of een lage bloedsuiker. Dan moet je hen zo veel mogelijk proberen te helpen. Zeker renners die een valpartij hebben meegemaakt en naar huis willen. Soms hebben ze gewoon één dag nodig om er bovenop te geraken. Het is meestal voldoende als je zegt dat het goed komt. Dat ze het gaan redden. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje: we kunnen het onderling uitvechten in de vlakke ritten, maar laten we samenblijven in de bergen.”