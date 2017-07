14-jarig meisje wil nog even Facebook checken, maar laat dan haar gsm vallen in bad en sterft

Toen de 14-jarige Madison Coe uit de Amerikaanse staat Texas een bad aan het nemen was, wilde ze nog snel even Facebook checken met haar smartphone die aan het opladen was. Maar dat liep fataal af. Dat melden verschillende lokale media.

Het meisje nam haar smartphone, maar aangezien die aan het opladen was in het stopcontact, kon ze haar gsm niet gemakkelijk hanteren. Het toestel viel in het water en het meisje raakte geëlektrocuteerd. Ze stierf ter plaatse.

De familie van het meisje vonden haar levenloze lichaam in het bad in het huis van haar vader in Lovington, New Mexico. “Het was meteen duidelijk wat er was gebeurd. Ze had een brandwond op de hand waarmee ze haar telefoon had vastgepakt”, vertelt de oma van het slachtoffer aan de lokale media.

Haar familie wil nu het verhaal van Madison zo ver mogelijk verspreiden. “Dit is zo’n drama dat niemand hoeft te overkomen. Zorg ervoor dat je nooit je telefoon in je badkamer gebruikt, terwijl hij in het stopcontact zit.”