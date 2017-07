Prachtig moment: babynijlpaard wordt na zes maanden herenigd met vader

Het personeel van Cincinnati Zoo in de Amerikaanse staat Ohio waren dinsdagochtend getuige van enkele prachtige momenten. Fiona, een zes maanden jong babynijlpaard, mocht voor de eerste maal in het buitenverblijf voor de eerste maal kennismaken met haar vader Henry. De ontmoeting tussen beide dieren ging meteen gepaard met een heleboel schattige beelden die de dierentuin postte op sociale media.

Het was al sinds haar geboorte in januari dat Fiona en Henry elkaar niet meer hadden ontmoet. Voor hun hereniging hadden ze elkaar wel al gezien in het binnenverblijf, al bleven die momenten erg beperkt. Enkele weken voordien mocht Fiona wel al zwemmen met haar moeder Bibi.

De verzorgers van de dierentuin volgden de hereniging de hele tijd op de voet. Ook Bibi hield constant een oogje in het zeil. Indien Henry wat te dicht bij Fiona kwam, besloot ze onmiddellijk om tussenbeide te komen. In totaal bleven ze een uur lang samen.

Opvallend: het zou zomaar kunnen dat beide ouders niet beseffen dat Fiona hun baby is. In plaats daarvan zullen ze Fiona simpelweg aanzien als een nieuw lid van de groep. De nijlpaarden krijgen nu voldoende tijd om elkaar goed te leren kennen zodat Fiona zich perfect kan aanpassen aan haar nieuwe omgeving.