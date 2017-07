Vergeet Real Madrid en Manchester United, dit zijn de meest waardevolle sportteams ter wereld

Dallas Cowboys mag zich net als vorig jaar de meest waardevolle sportclub ter wereld noemen. In het traditionele overzicht van het Amerikaanse zakenblad Forbes prijkt het American Football-team met een waarde van 4,2 miljard dollar (3,7 miljard euro) opnieuw helemaal bovenaan.

De Texaanse club, die al sinds 1995 op nieuwe zege in de Super Bowl wacht, gaat in de lijst van Forbes New York Yankees vooraf. Het Amerikaanse baseball-team prijkt met 3,7 miljard dollar op twee.

De plaatsen drie tot vijf worden ingenomen door Europese voetbalploegen, met respectievelijk Manchester United (3,69 miljard dollar), FC Barcelona (3,64 miljard dollar) en Real Madrid (3,58 miljard dollar), dat tussen 2013 en 2015 op nummer 1 stond.

Uit het overzicht van Forbes blijkt dat de National Football League (NFL) met voorsprong de meest rendabele competitie ter wereld is. Liefst 29 van de 32 ploegen uit de American Football-competitie halen de lijst. Verder staan er ook acht teams uit de Major League Baseball (MLB) en zeven uit de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie (NBA) in de top 50.

Het eerste NBA-team is New York Knicks op plaats 7 met een waarde van 3,3 miljard dollar. Kampioen Golden State Warriors staat twintigste met 2,6 miljard dollar.

Nog enkele opvallende namen in de top 50: Bayern München staat vijftiende (2,71 miljard), Manchester City is 35e (2,083 miljard), Arsenal 43e (1,93 miljard) en Chelsea 46e (1,845 miljard).