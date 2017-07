Bar die giftige wodka schonk opnieuw open na sluiting

Izegem - De Pulobar in Izegem opent vrijdag opnieuw de deuren. Dat laten de uitbaters via sociale media weten. Het FAVV liet de zaak sluiten in het kader van een onderzoek naar de dood van Sarah P. (29), die drie dagen na een bezoek aan de bar overleed.

“Ondanks het feit dat wij onze onschuld vanaf dag 1 wilden uitschreeuwen, hebben wij de afgelopen vier weken op geen enkele wijze gecommuniceerd via pers of sociale media”, schrijven de uitbaters op hun Facebookpagina. “Dit enerzijds uit respect voor Sarah en haar omgeving, anderzijds om een vlot verloop van het onderzoek niet in de weg te staan.”

“Het onderzoek naar de verantwoordelijke(n) van deze bijzondere laffe daad loopt momenteel nog steeds. Vanzelfsprekend verlenen wij als organisatie verder onze volledige medewerking.”

“Gelet op al deze gebeurtenissen zullen de veiligheidsvoorzieningen om en rond Pulo!Bar opgedreven worden. Deze maatregelen werden getroffen in overleg met de stad Izegem en de bevoegde politiediensten. Wij vragen van jullie dan ook het nodige respect en medewerking hieromtrent.”

“De voorbije weken vormen één van de zwaarste periodes uit ons leven. Daarom willen wij iedereen die in ons is blijven geloven uit de grond van ons hart bedanken. In tijden van nood kent men zijn echte vrienden. We hopen jullie allen binnenkort terug te mogen verwelkomen in Pulobar.”

Geen reëel gezondheidsgevaar

Begin juni overleed de 29-jarige Sarah P. uit Diksmuide aan de gevolgen van een methanolvergiftiging. Ze was onder meer in de Pulobar geweest en had er wodka gedronken. In een van de flessen die er in beslag waren genomen, werd het giftige bijproduct gevonden.

“De onderzoeksrechter bevestigt dat her geen reëel gezondheidsgevaar is”, laat ook burgemeester Bert Maertens weten. “Ik ben opgelucht, maar dit heeft toch een wrange nasmaak. De mensen van Pulobar vroegen al enige weken om duidelijkheid. Er komen ook extra veiligheidscontroles rond de Pulobar.”

