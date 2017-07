Franse wielerploeg roept op om oorlog te maken met gele trui Froome

Als het van de Franse wielerformatie AG2R La Mondiale van kopman Romain Bardet afhangt, zit de saaie Tour de France er vanaf vandaag op. Ploegleider Vincent Lavenu roept iedereen op om oorlog te maken met gele trui Chris Froome. “Dit is in het belang van alle teams die aan het podium denken in Parijs.”

Vandaag snijdt het Tourpeloton de Pyreneeën aan. Hét moment voor de klassementsmannen om zich nog eens te tonen. De Franse wielerploeg AG2R La Mondiale hoopt nog steeds kopman Romain Bardet in het geel te krijgen, maar daarvoor moet het voorbij het ijzersterke blok dat Team Sky neerzet rond leider Chris Froome. “We zitten niet op hetzelfde niveau als Sky. Maar op sommige momenten, in bepaalde omstandigheden, kunnen we onze wil opdringen”, aldus AG2R-ploegleider Vincent Lavenu bij Cyclingnews.com.

Vincent Lavenu. Foto: BELGA

De logica van Lavenu is simpel: alleen kan AG2R de heerschappij van Team Sky niet doorbreken. Maar met hulp van de andere teams gaat dat misschien wel. “We willen de koers zo hard mogelijk maken en Sky als ploeg omver blazen. Met vijf Sky-mannen vooraan kan de koers nooit gedestabiliseerd worden.”

“Oorlog maken met Froome is in het belang van alle andere teams die aan het podium denken in Parijs. Iedereen moet de koers vanaf het begin hard maken. Alleen zo kunnen we het collectief van Sky in moeilijkheden brengen.”