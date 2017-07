Met deze app vind je snel de perfecte fond de teint voor je huid

Uren kan hij duren, de zoektocht naar de perfecte fond de teint. Want de keuze is enorm en de twijfel soms groot. Maar het Amerikaanse cosmeticamerk bareMinerals maakt het je gemakkelijk met de app Made-2-Fit: tik even met het scherm op je wang en je krijgt meteen een suggestie van een product dat bij je huid past.

De gratis app is in staat om je gezicht te scannen en je huidstint te analyseren. Op basis van die gegevens, wordt een product samengesteld dat bij je past. Een foundation op maat van je huid, zeg maar.

Zo gaat het exact in zijn werk: scan voor gebruik eerst een wit blad papier. Maak daarna een scan van de binnenkant van je pols om het scherm te kalibreren. Scan vervolgens je voorhoofd, wangen en kaaklijn en klaar. Nu gaat de app aan de slag met de kenmerken en stelt deze je een ideale blend voor. Het product wordt je aangeboden in een gepersonaliseerd flesje en kost 49 dollar (omgerekend 42,80 euro)