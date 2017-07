Zien wij Willy Naessens straks op ons televisiescherm trouwen met zijn Marie-Jeanne?

Na vijftig jaar is Willy Naessens eindelijk op de knieën gegaan voor zijn Marie-Jeanne. Nu zij “ja” heeft gezegd, begint het verloofde koppel hun groots feest te plannen. Volgens TV familie zou het wel eens kunnen dat heel televisiekijkend Vlaanderen zal mogen meekijken.

Na drie seizoenen had programmamaker Peter Boeckx even een rustpauze ingelast voor ‘The Sky Is The Limit’. Maar voor het huwelijk van Willy zou hij graag een uitzondering maken. Een perfect onderwerp om een uitzonderlijke uitzending te maken, suggereert hij in TV familie.

Programmamaker Boeckx was al een tijdje op de hoogte van het aanzoek, zo staat er te lezen in TV Familie. “Dit is geweldig natuurlijk. Willy belde me nadien op en zei: ‘Misschien is mijn huwelijk nog wel iets voor uw uitzending.’ En kijk: als er ooit een nieuw seizoen van ‘The Sky is the Limit’ komt, zou dit een mooi verhaal zijn. Maar het is nog te vroeg om daar nu al met zekerheid iets over te zeggen. Het is dus niet uitgesloten, maar het staat ook zeker nog niet vast. Al denk ik er wel aan...”