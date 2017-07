Acht jaar effectief voor overval op juwelier in Knokke

Knokke-Heist - Twee Serviërs en een Pool zijn in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan een gewapende overval op de juwelierszaak Orologio in Knokke. De drie kregen elk acht jaar effectieve celstraf. In juni 2016 maakten ze juwelen ter waarde van 1,8 miljoen euro buit. Twee andere verdachten werden vrijgesproken.

Het masker dat werd gebruikt bij de overval.

Op 20 juni vorig jaar stapte een ogenschijnlijk oude man de juwelierszaak binnen, voorovergebogen en steunend op zijn paraplu. De bediende dacht dat de man wou schuilen voor de regen maar keek het volgende moment in de loop van een pistool. “Als je alarm slaat ga je er aan”, snauwde de 40-jarige Pool Tomasz O., die samen met zijn kompaan Goran P., een 52-jarige Serviër, de bediende met handboeien vastmaakte en vervolgens de etalage leeg roofde. Goed voor een buit van liefst 1,8 miljoen euro aan juwelen, uurwerken en vulpennen.

Tijdens de overval stond een derde betrokkene, de Serviër Goran G. (44), op de uitkijk. Goran G. en Goran P. werden een week na de feiten opgepakt in Antwerpen. Later werden ook Tomasz O. en nog twee andere verdachten geklist, onder wie de echtgenote van Goran G. In de garage van haar woning in Verviers werd bij een huiszoeking een sporttas aangetroffen met daarin het vuurwapen en het masker die bij de overval werden gebruikt.

Volgens Hans Rieder, de advocaat van Tomasz O., kon niet bewezen worden dat het masker in de tas hetzelfde was als datgene dat bij de overval gebruikt werd. “Het masker in de tas voldeed helemaal niet aan de beschrijving die het slachtoffer gaf”, stelde hij tijdens de pleidooien. “Ook de lichaamsbouw van de gemaskerde man op de camerabeelden komt niet overeen met die van mijn cliënt. Op diezelfde beelden is te zien dat de dader het wapen met zijn linkerhand trekt terwijl mijn cliënt rechtshandig is.”

Maar de rechter veegde Rieders stelling van tafel en veroordeelde O., wiens DNA werd aangetroffen op het masker in de tas, donderdag tot acht jaar effectieve celstraf. Goran G. en Goran P. kregen dezelfde straf. De vriendin van Goran G. werd vrijgesproken evenals een vijfde beklaagde, een Fransman met Algerijnse roots. De N.V. Orologio kreeg een voorlopige schadevergoeding van 100.000 euro toegekend. Van de gestolen juwelen ontbreekt tot op heden elk spoor. De vermoedelijke helers werden destijds buiten vervolging gesteld.