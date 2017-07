Messi kijkt uit naar samenwerking met nieuwe Barça-coach: “Elke trofee winnen”

Lionel Messi is klaar voor een nieuw seizoen bij FC Barcelona. De Argentijnse wereldster zegt uit te kijken naar de samenwerking met Ernesto Valverde, de nieuwe sportieve baas van de Catalaanse voetbaltrots.

Barça hervatte deze week onder Valverde, de opvolger van Luis Enrique, de trainingen, maar gebeurde nog zonder Messi. Die trad onlangs in het huwelijk met Antonella Roccuzzo, de moeder van zijn twee zonen, en genoot van enkele wittebroodsweken. Maar ook voor La Pulga (de vlo) wordt het stilaan weer ernst. Vandaag/donderdag was hij in Tokio om er voor zijn club op te draven tijdens een sponsorevenement van Rakuten, de Japanse internetwinkel die voortaan optreedt als hoofdsponsor van Barça. Messi maakte er even de tijd om vooruit te blikken op het nieuwe seizoen.

“Onze doelen zijn heel duidelijk. We hopen echt dat we elke trofee kunnen winnen”, sprak de 30-jarige Messi, die vorig seizoen rivaal Real Madrid de titel en de Champions League zag pakken.

“Persoonlijk kijk ik er hard naar uit weer op het trainingsveld te kunnen staan”, vervolgde de vijfvoudige Gouden Bal. “Ik ben ook benieuwd om de nieuwe coach en zijn staf te ontmoeten, en hoop weer te kunnen genieten van een nieuw seizoen bij Barcelona.”

Messi werd in Tokio opgewacht door een dolenthousiaste menigte. Ook zijn teamgenoten Neymar jr, Gerard Piqué en Arda Turan tekenden present op het event.