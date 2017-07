Dramatisch nieuws voor Ajax-speler die in elkaar zakte op het veld: ernstige hersenschade

De Nederlandse topclub Ajax kreeg donderdag slecht nieuws over zijn speler Abdelhak Nouri (20). Die zakte vorige zaterdag tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar door hartritmestoornissen en werd sindsdien in het ziekenhuis in Innsbruck in een kunstmatige coma gehouden. Ajax maakte donderdag bekend dat Nouri ernstige en blijvende hersenschade opliep...

Nouri ging zaterdag in de tweede helft naar de grond en had last van hartritmestoornissen. De Amsterdammer werd op het veld gereanimeerd en daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Nouri werd daar in slaap gehouden. Dinsdag was er na eerste onderzoeken nog voorzichtig optimisme. Een hersenscan en enkele andere neurologische onderzoeken lieten geen afwijkingen zien, liet Ajax toen weten. Nader onderzoek van de hersenfuncties bracht de ernstige schade aan het licht.

Nouri doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax. Vorig jaar september debuteerde de voetballer tijdens een bekerwedstrijd tegen Willem II in het eerste elftal. In totaal kwam hij in vijftien officiële wedstrijden in actie, waarin hij één doelpunt maakte. Voor Jong Ajax kwam Nouri 45 keer uit, en scoorde elf keer. Afgelopen seizoen ontving het talent de Gouden Stier, de prijs voor de beste speler van de Jupiler League.

“Niet stoppen met smeekgebeden”

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax reageert onthutst op het nieuws. “Dit het slechtst denkbare bericht. Het is verschrikkelijk. Wij voelen enorm mee met zijn ouders, zijn broers en zussen en zijn overige naasten. Voor hen is dit leed niet te beschrijven”, aldus de oud-keeper op de website van Ajax. “De klap is hier bij Ajax ook keihard aangekomen, al wisten we dat we ook rekening moesten houden met dit scenario.” Ajax bracht ook namens de familie van Nouri een bericht naar buiten. “Zij laten weten dat zij nog hoop hebben en zij vragen om niet te stoppen met de smeekgebeden.”

Directeur Van der Sar spreekt verder van de onzekere dagen die de familie en de club hebben doorgemaakt. “Waarbij ontzettend veel mensen op verschillende manieren hebben meegeleefd met zijn situatie. Dat wordt enorm gewaardeerd. Ik heb ook gemerkt dat de hele club er sinds zaterdag mee bezig is. Abdelhak is zo’n groot talent, maar helaas zullen we nooit weten hoe ver zijn ster gereikt zou hebben als dit niet was gebeurd.”

Ajax maakte het spijtige nieuws donderdagmiddag bekend via Twitter, dat zorgde voor een stortvloed aan steunberichten...

#StayStrongAppie Tweets

Wat een verschrikkelijk bericht. PSV leeft intens mee met Abdelhak Nouri, zijn familie en de club Ajax.#StayStrongAppie https://t.co/YkMqjO4hMn — PSV (@PSV) July 13, 2017

Een bericht waar we ook bij Feyenoord stil van worden... We leven mee met Abdelhak Nouri, zijn familie en @AFCAjax.

#StayStrongAppie https://t.co/J2fdzAAcCw — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 13, 2017

Hier op Malta gaan onze gedachten uit naar Abdelhak Nouri, zijn familie en de supporters van @AFCAjax. #StayStrongAppie — FC Utrecht (@fcutrecht) July 13, 2017

.Ontzettend veel sterkte gewenst. Iedereen bij sc Heerenveen leeft met jullie mee.#StayStrongAppie — sc Heerenveen (@scHeerenveen) July 13, 2017

Willem II wenst de familie, vrienden, medespelers en andere collega's van Abdelhak bij @AFCAjax veel sterkte!#StayStrongAppie pic.twitter.com/gDYSTVhNKr — Willem II (@WillemII) July 13, 2017

Our prayers are with him#StayStrongAppie — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) July 13, 2017

Vreselijk. Heel veel sterkte voor alle betrokkenen! #StayStrongAppie — FC Eindhoven (@FCEindhoven) July 13, 2017

Ontzettend droevig nieuws. Vanuit Nijmegen leven wij massaal met jullie en vooral met Nouri mee.#StayStrongAppie — N.E.C. Nijmegen (@NEC_Nijmegen) July 13, 2017