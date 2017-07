Sarah Jessica Parker lijkt weer wat meer op Carrie Bradshaw uit ‘Sex and the City’

De Amerikaanse actrice Sarah Jessica Parker heeft de schaar in haar lange, blonde lokken laten zetten. Tegenwoordig heeft ze een kortere coupe, een speelse lob, die doet denken aan haar kapsel toen ze de rol van Carrie Bradshaw vertolkte in het populaire ‘Sex and the City’.

De 52-jarige actrice werd woensdag in de straten van New York gesignaleerd met een kortere coupe. De kleur van haar anders goudblonde lokken, werd ook opgefrist. Haar nieuwe kapsel werd een paar tinten lichter gemaakt en neigt naar het ijsblond.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Het lijkt erop dat de actrice haar lokken echt liet kortwieken, maar volgens sommige fans kan de ster ook gewoon een pruik dragen. Ze is immers een nieuw filmproject aan het inblikken. Eén ding is zeker: op sociale media zijn de reacties op haar zomerse snit lovend.

Foto: Photo News

Volgens BV-kapper Jochen Vanhoudt van Clientology kan je met een lob echt alle kanten uit. “Van vlechtwerk, een laag staartje, beachwaves of een pony: de mogelijkheden zijn legio”, klinkt het. “Het is een ideaal kapsel voor dames die van lang haar naar een pittige coupe willen, zonder hun stijl drastisch te veranderen. De bedoeling van de snit is dat het haar lichtjes is opgeknipt en op je schouders rust. Het haar groeit mooi door zodat je na de zomer al weer een lang kapsel hebt”, klinkt het.