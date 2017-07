Winkeldief betrapt in Gent bij zeventiende diefstal in winkel van Spar

Gent - In Gent is woensdagavond een winkeldief opgepakt die gespecialiseerd was in het doorknippen van de beveiliging van flessen whisky en gin bij winkels van Spar. De man had al 16 winkeldiefstallen gepleegd in verschillende filialen van de winkelketen. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen donderdag.

De man werd opgepakt in een filiaal van Spar in de Kortrijksepoortstraat in Gent. “De 37-jarige verdachte werd door het winkelpersoneel herkend aan de hand van een foto van de verdachte. De man had reeds 16 winkeldiefstallen gepleegd in verschillende filialen van de winkelketen Spar. Hij knipte iedere keer met een kniptang de beveiliging van flessen whisky of gin los. De diefstallen werden pas op een later tijdstip vastgesteld doordat men telkens de beveiligingen van de flessen terugvond tussen de rekken wanneer de verdachte de winkel al had verlaten”, zegt het parket.

Toen de verdachte woensdagavond de winkel binnenkwam, belde het personeel onmiddellijk de politie. De politie pakte de man op. Hij werd gedagvaard in snelrecht en moet zich op 17 augustus verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent.