Oostenrijks international Suttner tekent voor Engelse promovendus Brighton

Brighton and Hove Albion, een nieuwkomer in de Premier League, heeft zijn selectie versterkt met de Oostenrijkse international Markus Suttner. De 30-jarige linksachter komt over Ingolstadt, dat uit de Bundesliga degradeerde.

Suttner tekende voor drie seizoenen bij de club die eerder ook Mat Ryan (ex-Club Brugge en Genk) aantrok. De transfersom is niet bekend. De Oostenrijkse verdediger (20 caps) speelde twee seizoenen voor Ingolstadt. Daarvoor was hij jarenlang aan de slag bij Rapid Wenen.

“Ik heb er een goed seizoen opzitten. In dit stadium van mijn carrière is het een uitgelezen moment om in de Premier League te spelen”, klinkt het.

Brighton dwong voor het eerst sinds 1983 promotie af naar de hoogste klasse door in de Championship als tweede te eindigen. Op 12 augustus opent de ploeg zijn competitie met een thuismatch tegen het Manchester City van Kompany en De Bruyne.