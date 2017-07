Enner Valencia ruilt West Ham voor Mexicaanse Tigres

De Ecuadoraanse international Enner Valencia verlaat de Engelse eersteklasser West Ham United. De 27-jarige aanvaller gaat in Mexico, waar hij al eerder aan de slag was, voetballen bij Tigres UANL.

De Hammers, vorig seizoen elfde in de Premier League, bevestigen het nieuws donderdag op hun website.

Valencia werd in de zomer van 2014, na het WK waarin hij drie keer had gescoord, door West Ham overgenomen van het Mexicaanse Pachuca. In zijn eerste twee seizoenen was hij telkens goed voor vier competitietreffers. Vorig seizoen maakte hij op uitleenbasis bij Everton drie doelpunten in 24 competitieoptredens.

Hoeveel West Ham vangt voor de international (38 caps, 20 goals), is niet bekend. In 2014 betaalden de Engelsen 12 miljoen pond voor de spits.