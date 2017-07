Sven Bender verlaat Dortmund en vervoegt tweelingbroer Lars bij Bayer Leverkusen

Sven Bender trekt na acht seizoenen de deur bij Borussia Dortmund achter zich dicht. De 28-jarige verdediger tekende een contract tot 2021 bij Bayer Leverkusen, de club waar zijn tweelingbroer Lars de aanvoerder is.

“We zijn heel blij dat Sven voor ons heeft gekozen”, zegt Leverkusendirecteur Rudi Völler. “Hij is een ervaren speler die op verschillende posities uit de voeten kan. Bij Dortmund heeft hij als verdediger zijn klasse bewezen. Met zijn kwaliteiten en zijn leiderscapaciteiten zal hij onze jonge spelers sterker maken.”

Sven Bender werd met Dortmund kampioen in 2011 en 2012. Hij won de DFB-Pokal in 2012 en 2017 en de Supercup in 2014. De Duitser verzamelde zeven caps tussen 2011 en 2013.