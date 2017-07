Bekende Hollywoodacteur belooft: “Ik ga afkicken”

Het gaat niet zo denderend met de Amerikaanse acteur Shia LaBeouf. Hij werd afgelopen zaterdag opgepakt voor openbare dronkenschap. Op een filmpje van de politie is te zien hoe hij wild tekeer gaat tegen een agent met een donkere huidskleur en zegt dat de man naar de hel zal gaan. Nu reageert de ‘Transformers’-ster op zijn wangedrag.

“Ik schaam me diep voor mijn gedrag en zoek er geen excuses voor. Ik ben ervan overtuigd dat mijn welgemeende verontschuldigingen aan het adres van de agent hier op hun plaats zijn. Ik ben hen dankbaar voor hun acties. Ik zie de ernst van mijn daden in.”, schrijft hij in een statement op Twitter.

“Mijn gebrek aan respect voor gezag is problematisch en dat is zacht uitgedrukt. Het is destructief. Ik heb een nieuw dieptepunt bereikt en ik hoop dat ik nu op de bodem zit. Ik worstel al veel te lang met een verslaving en deze keer zal ik stappen zetten om af te kicken. Ik hoop dat mijn fouten vergeven kunnen worden”, staat er nog.

Foto: Photo News

Het was niet de eerste keer dat de acteur in aanraking kwam met de arm der wet. In 2014 en 2015 werd hij al opgepakt voor openbaar dronkenschap. Daags na zijn arrestatie, verscheen de ster wel gewoon op de filmset van zijn nieuwste prent in Savannah.