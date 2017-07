Januzaj kreeg hulp van wel héél grote naam voor zijn nieuwe avontuur in Spanje

Adnan Januzaj is officieel voorgesteld als nieuwe aanwinst van de Spaanse subtopper Real Sociedad. De zesvoudige Rode Duivel legde bij zijn voorstelling de nadruk op het feit dat hij in Spanje vooral aan spelen wil toekomen, maar toonde zich ook bijzonder ambitieus. Opvallend: niemand minder dan tweevoudig olympisch kampioen op de 5.000 en 10.000 meter Mo Farah stoomde Januzaj klaar voor zijn nieuwe avontuur.

“Ik koos voor Real Sociedad omdat ik weer van het voetbal wil kunnen genieten. Ik denk dat ik dat hier zal kunnen doen. Zij geloofden in me vanaf het begin”, vertelde de Belgische Kosovaar. “Ik heb de Spaanse competitie al bekeken en geniet van het soort voetbal dat Real Sociedad speelt. Zo voetbal ik ook.”

Januzaj laat niets aan de verbeelding over: zijn keuze voor de Spaanse subtopper is er vooral één voor meer speeltijd. “Ik wilde meer aan spelen toekomen. Ik ga ook Spaans leren”, kreeg hij de lokale pers alvast op zijn hand.

Hulp van olympisch kampioen Mo Farah

De Rode Duivel stelde zichzelf ook even voor aan de Basken. “Ik speel het liefst achter de aanvallers, maar heb al op meerdere posities gespeeld en zal spelen waar de trainer zegt dat ik moest staan. Doel is dit zo goed mogelijk voetbal brengen met dit team. Voorlopig ben ik fysiek wel nog geen honderd procent omdat het nog maar de eerste dag is.”

Aan dat laatste aspect werkte Januzaj nochtans hard met niemand minder dan Mo Farah, tweevoudig olympisch kampioen op de 5.000 én de 10.000 meter. “Hij is een vriend”, verraste Januzaj. “Hij heeft me erg geholpen met de fysieke én de mentale training.”

Vooral goals en assists belangrijk

Met zijn keuze voor Sociedad gaat Januzaj voor de club waar David Moyes nog een jaar coach is geweest. De Schot lanceerde de zesvoudige Rode Duivel in zijn tijd bij Manchester United. Verrassend genoeg zegt Januzaj geen advies meer te hebben ingewonnen bij Moyes. “Ik heb niet echt met Moyes gesproken voor mijn komst, maar ik heb altijd al goede dingen over deze club en de Spaanse hoogste klasse gehoord.”

“Real Sociedad heeft grote namen in zijn team. Hen moet ik nog persoonlijk leren kennen. Mijn doel is hier doelpunten te scoren, en als dat niet lukt assists te geven. Maar op de eerste plaats ben ik hier omdat ik graag voetbal.”