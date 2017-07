Sevilla haalt rechtsachter Corchia weg bij Rijsel

De Franse rechterflankverdediger Sébastien Corchia (26) zet zijn carrière verder bij Sevilla. Hij plaatste donderdag zijn krabbel onder een contract voor vier jaar en komt over van Rijsel.

Sevilla betaalt de Fransen 5 miljoen euro voor de verdediger, die nog een verbintenis tot 2018 had. Corchia stapt nu het vliegtuig op richting Japan, waar zijn nieuwe ploeg het komende seizoen voorbereidt.

Corchia droeg het shirt van Rijsel gedurende drie seizoenen. In augustus 2016 werd hij door bondscoach Didier Deschamps een eerste keer opgeroepen voor Les Bleus. Hij versierde enkele maanden later zijn eerste (en tot nog toe enige) cap in een oefenduel tegen Ivoorkust op 15 november.