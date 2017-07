Antwerp trekt Senegalese international aan

Antwerp stelt vandaag vier nieuwe transfers voor. De fans konden Reda Jaadi en Zotsara Randriambololona al aan het werk zien tijdens de oefenwedstrijden, maar er zijn nu ook twee centrale verdedigers bijgekomen: PSG-speler Dylan Batubinsika - die we eerder al hadden aangekondigd - en Moustapha Sall.

De 31-jarige Senegalees Moustapha Sall tekende voor één seizoen met één jaar in optie. De centrale verdediger is 1,93 meter groot en speelde tussen 2006 en 2016 224 wedstrijden bij de Franse subtopper Saint-Etienne. Daar werkte hij ook 24 Europese matchen af en won hij de Coupe de la Ligue in 2013. De verdediger vocht er ook een aantal duels uitvocht met toenmalig PSG-speler Zlatan Ibrahimovic, zoals te zien is onderstaande filmpjes. Sall speelde ook al 29 wedstrijden voor Senegal en nam deel aan de Africa Cup in 2008 en 2012. Vorig seizoen kwam hij voor het Qatarese Al-Arabi SC uit.

Dylan Batubinsika (21) is een Franse verdediger die overkomt van de beloften van topclub Paris Saint-Germain. Batubinsika tekende voor twee seizoenen (plus 1 jaar optie) bij de Great Old. De Fransman had al een akkoord met Antwerp. Enkel de medische tests konden nog roet in het eten gooien, maar dat is dus niet het geval.

De aanvallende middenvelder Reda Jaadi (22) is ook een nieuwkomer op Antwerp. De Belgische Marokkaan tekende voor één jaar (plus 1 jaar in optie). Jaadi, die al twee oefenwedstrijden afwerkt voor Antwerp, speelde in de jeugd bij Standard en ook bij de nationale U18. Bij de profs kwam hij al uit voor Dessel Sport, Visé en KV Mechelen.

Zotsara Randriambololona, een 23-jarige Fransman, speelde al één oefenwedstrijd voor de Antwerpenaars. ‘Zout’ speelde zestig wedstrijd bij Virton en volgde zijn opleiding bij Sedan en Auxerre. Randriambololona is geboren in Frankrijk maar komt uit voor de nationale ploeg van Madagaskar. De flankspeler ligt voor de komende twee seizoenen vast (plus 1 jaar optie) bij de Reds.

Moustapha Sall. Foto: rr

Dylan Batubinsika. Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

Reda Jaadi Foto: BELGA