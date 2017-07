Opmerkelijke operatie: dikke teen vervangt afgescheurde duim

De duim van een 20-jarige Australiër werd van zijn hand gescheurd bij een ongeval met een stier. Inmiddels heeft de jongeman weer een vijfde ‘vinger’. Chirurgen transplanteerden namelijk een van zijn dikke tenen naar de plek waar zijn duim zat.

Zac Mitchell werkte op een afgelegen veehouderij in het westen van Australië. In april liep hij een ernstige verwonding op bij een ongeval met een stier. “Een stier trapte mijn hand tegen een hek”, zegt de 20-jarige tegen de BBC. Daarbij werd de duim van Zacs rechterhand gescheurd.

Collega’s legden de duim meteen in een bak met ijs in de hoop dat de vinger aangehecht kon worden. Zac werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar probeerden artsen tot tweemaal toe de duim opnieuw aan de hand te bevestigen, maar in beide operaties lukte dat niet. Toen kwamen de chirurgen met een bijzonder alternatief: ze wilden een dikke teen van Zac amputeren en die op de plek van de afgescheurde duim zetten.

Zac was aanvankelijk sceptisch, maar ging twee weken geleden akkoord met het plan. Plastisch chirurg Sean Nicklin is niet verbaasd dat de jongeman twijfelde. “Het is een beetje een gek idee. Zij (de patiënten, nvdr.) willen niet gewond raken op een ander deel van hun lichaam. Maar ook al heb je vier goede vingers, als je niets hebt om ze tegen te drukken, verliest je hand een groot deel van zijn functie.”

Succes

De opmerkelijke operatie duurde acht uur en was een succes: de voormalig dikke teen van Zacs rechtervoet is nu zijn duim. Het komt zelden voor dat een volledige teen wordt getransplanteerd, stelt Nicklin. In tegenstelling tot wat veel mensen denken kun je met het verlies van een teen echter wel normaal blijven lopen. “Veel mensen denken dat hun balans en manier van lopen heel erg wordt aangetast, maar over het algemeen is dat niet het geval.”

Zac moet twaalf maanden rehabiliteren. Daarna wil hij weer aan de slag op de veehouderij. Volgens zijn moeder maakt de twintiger het goed. “Twee weken na de operatie loopt hij weer bijna als voorheen.”