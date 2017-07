Is dit de slechtste toreador ooit? Eerst zijn scrotum, dan zijn poep, nu opnieuw verslagen door een stier

Talloze wonden, twee verloren tanden, een verbrijzeld kaakbeen en geheugenverlies. Het gaat niet zo goed met de 20-jarige matador Andres Roca Rey. Ook al heeft hij nog maar vijf keer in de arena tegenover een woedende stier gestaan, toch is de Peruviaanse stierenvechter al evenveel keer levensgevaarlijk gewond geraakt.

Rey mag van een geluk spreken dat hij nog leeft. Tijdens de stierengevechten in het Spaanse Pamplona ging het hem allesbehalve goed af. Nogmaals, want enkele dagen geleden raakte een andere stier hem al in zijn scrotum en een jaar geleden eindigde de hoorn nog in zijn aars.

Foto: EPA

Voor de vijfde keer op rij

Ook deze keer op dinsdag besloot de stier, opgejaagd door de rode lap stof in de matador zijn handen, om niet met zich te laten sollen. In plaats daarvan ging hij frontaal in de aanval tijdens het San Fermin festival in Pamplona. En dat zou Rey geweten hebben. Volgens El Pais liet het wilde dier een gat van 10 centimeter diep achter in de bil van de onervaren stierenvechter. Nadien eindigde de hoorn in zijn kruis.

Omdat de hoorn vastzat, kon de stier zich niet zomaar terugtrekken. Hij deed verwoede pogingen om zichzelf los te rukken, met als gevolg dat Rey door de lucht vloog en zijn rechte buikspier doorgesneden werd. De hulpdiensten brachten hem zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Momenteel is de 20-jarige buiten levensgevaar.

“Ik geef niet op”

Toch legt Rey er het bijltje nog niet bij neer. Hij wil zijn job blijven uitoefenen, nadat hij hersteld is. Geen verrassing, maar de stierenvechter zal wel niet kunnen deelnemen in het tweede gevecht van deze reeks dat gepland stond op donderdag.

Foto: EPA