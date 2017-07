Eigenaar leert vervelende buurman een lesje via Google Maps

Lig je in de clinch met je buren? Dan kan je het geschil in alle hevigheid laten ontaarden in een luide burenruzie. Maar er is ook een andere optie: je kan er ook passief agressief mee omgaan, zoals deze huiseigenaar dat deed. Hij maakte een niet mis te verstane boodschap over aan zijn buurman via... Google Maps.

“A-HOLE”, luidt de boodschap die de eigenaar in Sequim in de Amerikaanse staat Washington in zijn tuin maaide. Vergezeld van het scheldwoord staat een pijl op het huis van de geplaagde buurman gericht.

Foto: Google Earth

Foto: Google Earth

Volgens de internetgebruikers die het opschrift opmerkten, gaat het burengeschil over een grote paarse garage die door een bewoner in de buurt is neergepoot. Een toevoeging aan het landschap die sommige buren duidelijk niet echt konden smaken.

De foto’s hierboven dateren van juli 2016, maar volgens de geschiedenis-functie van Google Maps zou de boodschap er al veel langer staan.