Deze man moet de Red Flames scherp houden

Gino Devriendt was een pionier in de sportdiëtetiek in ons land. Foto: Sbr

Gits / Hooglede - Gino Devriendt (39) uit Gits verblijft met de Red Flames in Nederland. Als sportdiëtist houdt hij de vrouwelijke voetballers scherp, ook tijdens hun EK-avontuur. Ze spelen er zondag hun eerste match, tegen Denemarken.

Hoogledenaar Gino Devriendt is al een tweetal jaar sportdiëtist voor de Belgische voetbaldames van de Red Flames. Nu ze geselecteerd zijn voor het Europees Kampioenschap, staat hij hen de komende weken ook in Nederland bij. Ruim twee jaar geleden werd Devriendt gevraagd voor huidplooimetingen, om de vetpercentages van de voetbalsters te meten. Dat doet hij nog steeds op geregelde tijdstippen, maar zijn rol is daarnaast ook meer ondersteunend geworden. Hij werkt ook voor Knack Volley en Club Brugge.

“Mijn taak is vrij breed te interpreteren. Ik ben niet meer alleen de man van het gewicht en het vetpercentages. Ter plaatse spreek ik af met de koks van het hotel. Ik stel het menu samen. De dames kunnen met vragen bij mij terecht. Ik geef tips over welke voeding hen het beste helpt om te recupereren na een match.”

Van grootkeuken naar sportveld

Devriendt had interesse in voeding en koos daarom voor een studie voedings- en dieetleer. Toen hij in 1998 afstudeerde, werd hij diensthoofd van een grootkeuken. Dat heeft hij tien jaar gedaan. “Maar ik was er snel op uitgekeken eerlijk gezegd. Daarom besliste ik zelfstandig te worden. Toen ontmoette ik dokter Pieter D'Hooghe. Ik voetbalde en had mijn kruisband gescheurd. Hij was degene die mij geopereerd heet. Hij hoorde dat ik een sportieve diëtist was en zei dat hij een sportdiëtist zocht.”

De opleiding was toen nog niet zo ingeburgerd. Het Stedelijk Ziekenhuis in Roeselare wilde Devriendt financieel steunen voor zijn studies. Hij volgde de opleiding in het Nederlandse Nijmegen. “Het doet me veel plezier om te zien dat de interesse voor deze opleiding ondertussen erg gegroeid is. We zijn met een paar pioniers hier in Vlaanderen destijds begonnen. We blijven ook bijleren, op buitenlandse congressen bijvoorbeeld.”

Individueel

Hoewel de Hoogledenaar ook nog steeds niet-sporters begeleid, gaat er meer en meer tijd naar sporters. “Diëtist en sportdiëtist zijn heel verschillende zaken. Iemand die gezonder wil eten kan je eerder algemene richtlijnen meegeven. Een sporter moet je veel individueler bekijken. Hun lichaam heeft bepaalde zaken nodig om prestaties te kunnen leveren. Elke Red Flamesspeelster is ook anders gebouwd. Het zou verkeerd zijn daar een lijn in te trekken. We hebben een goede vertrouwensband. Ik probeer tussen de coach en de speelsters te staan en het beste eruit te halen. We hebben in die twee jaar al heel veel bereikt.”

Zondag spelen de Red Flames hun eerste match op het EK. tegen Denemarken.