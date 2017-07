Nee, Wayne Rooney gaat niet uitbollen na vertrek bij Manchester United: eerste match, eerste wereldgoal!

@WayneRooney returns with a stunning goal just 34 minutes into his second #EFC debut! #EvertonInTZ pic.twitter.com/59OQP4ioz4

Wayne Rooney verliet deze zomer Manchester United en tekende een contract voor twee seizoenen bij Everton, de ploeg waar voor hem alles begon. Na 13 jaar keerde hij terug naar zijn eerste liefde, maar Rooney liet er geen twijfel over bestaan: “Ik kom niet uitbollen. Ik ben niet terechtgekomen in een rusthuis”, aldus de Engelse recordspits. Hij zette meteen zijn woorden om in daden, want in de eerste oefenmatch van Everton scoorde Rooney een ware wereldgoal!

Everton begon zijn voorbereiding op het nieuwe in Tanzania, nadat het een overeenkomst sloot met SportPesa, één van de grootste gokkantoren uit Afrika. De Toffees speelden er hun eerste oefenmatch tegen het Keniaanse Gor Mahia en wonnen met 1-2.

Ook de tweede goal van Everton was trouwens om te kaderen. De jonge Kieran Dowell haalde verschroeiend uit vanop afstand en zag de bal in de bovenhoek verdwijnen. Kevin Mirallas begon op de bank bij de Toffees maar viel in.