Zenit-legende Alexander Kerzhakov gaat met pensioen

De Russische aanvaller Alexander Kerzhakov hangt op 34-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de haak. Hij gaat de jeugdopleiding van Zenit Sint-Petersburg leiden, zo maakte de club donderdag bekend. Kerzhakov scoorde liefst 163 keer voor Zenit.

“De beste aanvaller uit de clubgeschiedenis en van het Russische voetbal wordt coördinator van onze jeugdploegen”, aldus Zenit in een persbericht. Kerzhakov speelde drie keer kampioen met Zenit en won ook de beker.

Tussen zijn twee periodes in Sint-Petersburg trok hij van 2007 tot 2010 nog naar Sevilla en Dynamo Moskou. In zijn periode in Spanje won de aanvaller de beker en de Europa League. Ook voor de Russische nationale ploeg was Kerzhakov succesvol met 25 doelpunten.