Politie geeft stuntelige verklaring voor reden waarom ze zwarte vrouw aan de kant zetten

Politieagenten uit Florida stonden met hun mond vol tanden toen ze een auto aan de kant zetten. Niemand minder dan Aramis Ayala, een zwarte openbare aanklager van Florida, zat in die auto. Toen ze vroeg waarom ze aan de kant gezet werd, hadden de agenten maar een stuntelig antwoord klaar.

Ze had net les gegeven aan de Florida A&M University College of Law toen ze een signaal kreeg van twee politieagenten om haar auto langs de kant te zetten. Aramis had haar rijbewijs en papieren al in de aanslag toen een van de agenten op haar raam klopte. “Bij welke overheidsinstelling werkt u juist?”, vroeg de politieagent toen hij haar papieren bekeek. Waarop Aramis antwoordde dat ze de openbaar aanklager van Florida is. “Openbaar aanklager? Oke bedankt. We vonden uw nummerplaat gewoon niet meteen terug in ons systeem, maar het is goed nu. Bedankt”, klonk het verontschuldigend.

Maar Aramis was verward en begreep niet waarom ze gecontroleerd werd. Het antwoord bleef haar dan ook verschuldigd. “We doen regelmatig controles bij lukrake mensen, gewoon. Maar uw nummerplaat hadden we gewoon nog nooit gezien dus besloten we even te checken”. De vrouw liet het hier echter niet bij en vroeg naar de contactgegevens van de mannen.

Het hele incident werd gefilmd door een bodycam van een van de politieagenten. Alhoewel de vreemde situatie begin juni al voorviel, werden de beelden onlangs pas op het internet geplaatst. Daar barstte een hele discussie los over het feit of het al dan niet om een racistisch incident ging. “Als openbaar aanklager heeft Aramis Ayala heel wat macht en invloed. Maar zelfs dat weerhield de politie niet om haar zonder reden te controleren en een smoesje te verzinnen in verband met haar nummerplaat”, schreef Shaun King, een schrijver voor de New York Daily News, op Facebook. En ook op Twitter deelde hij de video.

“Zoals iedereen kan zien, zijn de ruiten van mevrouw Ayala geblindeerd”, reageerde het politiedepartement van Florida op de hele situatie. “Niemand, zeker onze agenten niet, hadden kunnen zien wie zich in de auto bevond. Er is in dit geval dus zeker geen sprake van racisme.” En ook Aramis Ayala zelf heeft gereageerd. “Ik sta open om deze situatie te bespreken met het betrokken politiedepartement. Mijn doel is om wederzijds respect te creëren tussen de wet en de gemeenschap. Ik kijk ernaar uit om dit doel na te streven met ons gesprek.”