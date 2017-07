In de tuin, midden in het café, in een hotel of in een autogarage. Vijfentwintig oude praatpalen, die sinds dit jaar op pensioen zijn, leven nog voort. Voor de nieuwe eigenaars zijn ze meer dan een sierstuk, de ­palen zullen nog moeten functioneren ook. “Dit is een stukje geschiedenis van België.” Geschiedenis met een prijskaartje: voor sommige exemplaren werd op een veiling 1.200 euro neergeteld.