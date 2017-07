Zo ziet de slotklim van een Pyreneeënrit er vanuit het publiek uit

Tienduizenden mensen stonden donderdag langs de kant van de weg voor de eerste Pyreneeënrit van de Tour de France. Vooral op de Col de Peyresourde en de slotklim naar Peyragudes stond het volk rijen dik. Wij waagden ons in de mensenzee en registreerden wat die fans zo’n hele dag uitspoken op een col.

Al van vroeg in de ochtend waren de wielerfans massaal aanwezig op de wegen langs de finale van de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk. Wie om negen uur ’s ochtends dacht dat hij/zij nog een plaatsje zou kunnen veroveren langs de laatste steile 500 meter waar acht uur later Barde en Aru gele trui Froome het nakijken zouden geven, was eraan voor de moeite. Alle beste plekjes waren al ingenomen door diehards die voor de rest van de dag geen centimeter meer zouden bewegen.

Overal langs de klim zag je supporters die het van ’s ochtends vroeg het gezellig maakten. Zittend onder een tentje op de campingstoelen rond een opklaptafeltje, royaal gedekt met wijn en voedsel. Meestal bereid op een barbecue maar we kwamen ook Spanjaarden tegen die de ham recht van een varkenspoot sneden.

En hoewel de alcohol hier en daar rijkelijk vloeide, zagen we nergens de zuippartijen die we gewoon zijn van bijvoorbeeld de beruchte “Bocht 7” op Alpe d’Huez. Het publiek in Peyragudes bestond grotendeels uit sportievelingen die zelf met de fiets via de Peyresourde naar boven waren geklauterd. De eindeloze stroom fietsers was al van voor negen uur op gang gekomen en zou tot de doortocht van de publiciteitskaravaan om 15u15 blijven duren.

Wie donderdag met de mobilhome naar de slotklim wou komen, had zich de moeite kunnen besparen. De camping voor mobilhomes aan de voet van de klim was woensdagmiddag al helemaal volzet met 500 kampeerwagens. De eerste vijftig waren trouwens vorige week vrijdag al toegekomen. Op de vraag wat de kampeerders in godsnaam een hele week deden op een berg waar normaal gezien geen fluit te zien is kwam het volgende antwoord: “De meesten van ons zijn gepensioneerd. Wij rusten wat, zitten in het zonnetje. Een keer per dag komt de bakker en de kruidenier langs. Meer hebben wij niet nodig.”

Die gepensioneerde wielerfans bekeken de koers vanop een afstandje. Vanuit een stoeltje en onder een paraplu, enkele meters boven de weg. Beneden langs de kant van de baan stond het jongere volkje. Met vlaggen, toeters en uitgedost in wielertruitjes. Maar tot onze verbazing weinig verklede malloten die traditioneel de renners in gevaar brengen door al meelopend 5 seconden eeuwige roem te willen vergaren in de eigen vriendenkring. Viel dat even mee. Op de héél de slotklim zagen we amper 5 jonge Fransen in hun onderbroek. Waarvan er zich twee aan een korte meelooppoging waagden. En dan nog niet met de koplopers, maar met het zesendertigste achtervolgende groepje. Is de meeloop- en carnvaltrend voorbij? Te vroeg om te zeggen want de Alpen moeten nog komen, maar we hopen het stiekem toch een beetje.

Ondanks de drukke mensenzee konden de renners relatief veilig passeren. 99% van de fans ging tijdig opzij en toonde respect voor de vermoeide coureurs. De enkeling die onverantwoord dicht met zijn vlag ging zwaaien of een selfie met zijn rug naar de koers wou trekken, werd meteen ter verantwoording geroepen door de andere fans. Sociale controle, ook in de Tour de France.

Bekijk hieronder nog een aantal foto’s van tussen het publiek in de Tour.