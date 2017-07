Walker potentieel duurste verdediger ooit, moord en brand in Italië door mogelijk controversiële transfer van Bonucci

Alle Europese topclubs zijn begonnen aan hun voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Ondertussen draaien de geruchtenmolen en de transfermarkt op volle toeren. Zo lijkt Kyle Walker de duurste verdediger ooit te gaan worden, terwijl in Italië Leonardo Bonucci een controversiële overstap kan gaan maken.

Volgens The Daily Telegraph staat Manchester City dicht bij de overgang van Kyle Walker. De rechtsback zou de overstap maken van Tottenham voor een bedrag van liefst 56 miljoen euro plus bonussen en vrijdag zijn medische testen ondergaan. Pep Guardiola stuurde rechtsbacks Bacary Sagna en Pablo Zabaleta wandelen en hoopte op de komst van Dani Alves, maar die koos voor PSG.

Walker zal dus de nieuwe rechtsback worden van het team van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne, en meteen de duurste verdediger ooit worden. Op dit moment is dit de top vijf:

1. John Stones (Everton naar Man City) - 56 miljoen

2. David Luiz (PSG naar Chelsea) - 49,5 miljoen

3. Rio Ferdinand (Leeds United naar Man United) - 46 miljoen

4. Nicolas Otamendi (Valencia naar Man City) - 44,6 miljoen

5. Thiago Silva (AC Milan naar PSG) - 42 miljoen

De 27-jarige Walker verliet in 2009 Sheffield United voor Tottenham en zit aan 183 wedstrijden in de Premier League. Hij verdedigde ook al 27 keer de kleuren van Engeland. Walker wordt na Bernardo Silva en Ederson Moraes de derde zomeraankoop van City, dat ook dicht staat bij linksback Benjamin Mendy.

Controverse Bonucci

Lange tijd leek Leonardo Bonucci de duurste verdediger ooit te worden toen een som van 60 miljoen op zijn hoofd geplakt werd vorige zomer. Man City en Chelsea waren bereid om dat bedrag op tafel te leggen maar de Italiaan verkoos een verleng verblijf bij Juventus boven een avontuur in de Premier League.

Deze zomer lijkt de 30-jarige Bonucci toch voor een nieuw avontuur te kiezen. Hij meldde zich donderdag dan wel aan op training bij de Oude Dame, ondertussen zat zijn manager samen met Juve om een transfer naar AC Milan te forceren. Een directe concurrent in de Serie A en dus barste de bom in Italië. Juve zou volgens onder andere Sky en Goal Italia 40 miljoen vragen voor Bonucci, eventueel zelfs lager als Milan Mattia De Sciglio in de deal betrekt.

Een stuk lager dus dan vorig zomer en eerder laag voor een van de beste verdedigers ter wereld, zeker vergeleken met de transfersom van Walker. Een deal is echter nog niet rond. “Het is voorlopig wachten”, zei manager Alessandro Lucci na afloop van de vergadering. Die zou er gekomen zijn omdat Bonucci in onvrede leeft met coach Max Allegri.

Bonucci maakte in 2010 de overstap van Bari naar Juventus en is onderdeel van de mytische “BBC” met Andrea Barzagli en Giogio Chiellini. Hij won zes opeenvolgende titels met de Oude Dame, drie opeenvolgende Italiaanse bekers en bereikte twee keer de Champions League-finale. Bonucci zit ook aan 70 interlands voor de Azzurri.