Na zijn vrouw verliest deze bekende voetballer ook zijn moeder aan kanker: “De hele familie is er kapot van”

De moeder van voetballer Rio Ferdinand overleed deze week in het ziekenhuis na een lange strijd tegen kanker. De vrouw, Janice St Fort, was 58 en een grote steun en toeverlaat voor Ferdinand, wiens vrouw in 2015 overleed aan borstkanker.

“We zijn diep bedroefd om te moeten meedelen dat onze geweldige moeder Janice overleden is na een langdurige strijd tegen kanker”, klonk het in een persmededeling. “Ze was een inspiratie voor ons allemaal en was geliefd door iedereen die haar kende.”

De vrouw overleed in het London Bridge Hospital, omringd door haar echtgenoot Peter en haar vier kinderen. “Ze was een toegewijde moeder voor ons allemaal en was de meest ongelofelijke grootmoeder voor onze kinderen.”

“De hele familie is er kapot van. Onze moeder was het centrum en het hart van onze familie en heeft ons gesteund doorheen heel wat moeilijke periodes, altijd met een lach op haar gezicht. Aan haar kracht en moed, naast haar gevoel voor humor en onmetelijke vriendelijkheid, kwam geen einde.”

De moeder van Ferdinand was een van zes kinderen. Nadat haar moeder het gezin liet stikken toen de kinderen nog erg jong waren, werd ze alleen opgevoed door haar vader. Ze leerde haar echtgenoot Julian Ferdinand kennen als tiener en zou twee kinderen met hem krijgen, Rio en Anton. Later zou ze van hem scheiden om te hertrouwen met Peter St Fort.

Zowel Rio als zijn broer Anton werden professionele voetballers bij West Ham. Rio speelde later nog bij Leeds en Manchester United, zijn jongere broer Anton kwam na een carrière bij Sunderland en QPR terecht bij Southend.