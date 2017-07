Tax-on-web breekt records en rondt kaap van 2,6 miljoen aangiftes

Brussel - Meer dan 2,6 miljoen Belgen hebben inmiddels hun belastingaangifte ingediend via Tax-on-web. Dat toont de teller op de website van het internetplatform woensdagavond rond 20.20 uur aan. Wie de aangifte tijdig wil indienen, moet dat nog voor middernacht doen.

Hiermee zit het aantal aangiftes opnieuw boven dat van vorig jaar. Toen was er daags na de deadline sprake van meer dan 2,55 miljoen aangiften.

De stijging blijkt ook uit de laatste officiële update van de federale overheidsdienst Financiën. Woensdag om 14 uur waren er 2.572.038 aangiften, tegenover 2.484.160 op dat ogenblik in 2016. Het gaat om een stijging met 3,5 procent. 1.543.749 burgers dienden zelf hun aangifte in (+8,8%), 845.518 deden dat via een ambtenaar (-4,1%), en de boekhouders (mandatarissen) dienden er al 182.771 in (-0,2%).

Woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën is “zeer tevreden met de cijfers”. Nog meer mensen zijn overtuigd geraakt door de gebruiksvriendelijkheid, klinkt het.

Mandatarissen kunnen tot 26 oktober aangiften indienen. Vorig jaar landde Tax-on-web aan het einde van de rit op 3,68 miljoen elektronische aangiftes, wat een zoveelste record was.