Vrouwenlichaam gevonden aan zeedijk Koksijde

Koksijde - De politie onderzoekt een verdacht overlijden in Koksijde. In een appartementsgebouw vlak bij de zeedijk werd donderdag een ­lichaam van een vrouw gevonden. Volgens de eerste gegevens werd het aangetroffen in een woning die te koop staat, maar dat kon nog niet worden bevestigd. Het lab van de gerechtelijke politie kwam ter plaatse.

Het afstappingsteam, het lab en de wetsgeneesheer kwamen rond donderdagvoormiddag rond 11 uur ter plaatse en verlieten het pad pas iets voor 22 uur. Over de oorzaak van het overlijden is er momenteel nog geen duidelijkheid.

De identiteit en de leeftijd van de vrouw zijn nog niet bekend. Vrijdagnamiddag wordt er verder gecommuniceerd.