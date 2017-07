Agenten willen kunnen schieten tijdens defilé op 21 juli

“Alle politiemensen die deelnemen aan het defilé van 21 juli moeten hun dienstwapen gebruiksklaar kunnen dragen.” De eis van de politie­vakbonden lijkt een evidentie, maar volgens het protocol zouden de agenten te voet in die parade geen munitie mogen meenemen. En linkshandigen zouden hun wapens rechts moeten dragen.

“Samen met iedereen hopen wij dat 21 juli een groot feest wordt”, zegt ACV-secretaris Stéphane Deldicque. “Maar stel je voor dat er toch iets gebeurt tijdens het defilé, dan zouden de 120 agenten die er te voet aan deelnemen machteloos staan, terwijl het hele land toekijkt. De schade aan het imago van de ­politie zou enorm zijn.”

Volgens de politiebonden is de boosdoener het protocol dat het traditionele defilé van leger, ­politie en hulpdiensten orkestreert. Dat protocol bepaalt dat alle politiemensen hun dienstwapen ook in de parade mogen dragen. Maar terwijl de agenten die gemotoriseerd zijn ook ­munitie bijhebben, moeten hun collega’s te voet verplicht alle kogels in het commissariaat achterlaten. Bovendien moeten al die agenten hun ­wapen rechts dragen, ook zij die linkshandig zijn.

“Gewoon omdat dat mooier oogt. Maar die maatregel raakt tegenwoordig kant noch wal”, meent Deldicque. “De regels van het protocol voor het defilé ­werden in vredestijd opgesteld, zoveel is duidelijk. De situatie is intussen echter drastisch veranderd. Voor het derde jaar op rij staat de terreurdreiging in ons land op niveau 3, ook op 21 juli. Onlangs is met die mislukte aanslag in Brussel-Centraal nog maar gebleken waarom. Tijdens een huiszoeking bij een vermeende terreurcel werden een week geleden zware wapens en politie-uniformen gevonden. Elke politieman of -vrouw moet op elk ogenblik kunnen optreden om de bevolking te beschermen. Ook tijdens het defilé.”

Stakingsaanzegging

Het probleem kwam ter sprake tijdens besprekingen binnen een overlegcomité over de veiligheid op 21 juli. Alle politievakbonden waren het erover eens dat het veiligheidsaspect het moet halen van het esthetische. De bal ligt nu bij de dienst Protocol van het leger dat de regels kan bijschaven. “Mocht dat niet gebeuren, dan herinneren wij eraan dat wij nog altijd een stakingsaanzegging hebben ­lopen. Die kunnen wij desnoods ­opnieuw activeren”, aldus ­Stéphane Deldicque.