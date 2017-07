Karen Damen en James Cooke baten bijzondere camping uit

Karen Damen en James Cooke die een camping uitbaten: dat lijkt het recept voor ludieke tv. Gillen als een spin langsloopt, gruwen omdat het haar van de vorige gast het doucheputje verstopt. Maar vergis je niet: in hun nieuwe Vier-programma staan straffe menselijke ontmoetingen centraal. Zoals met jongeren met progeria. “Voor hen bestaat het woord uitstellen niet. Zo leer je wel relativeren.”

“Getver. Duivenpoep aan mijn hand. Van tegen die boom te leunen. (springt in het rond) Karen, snel, giet er water over. Ieuw, ik ga kokhalzen. Ja, ik voel het komen.” Het maakt meteen de vraag overbodig hoe James Cooke (32) aankijkt tegen het leven op een camping. Eén keer deed hij het als kind – zijn herinnering ervan bestaat enkel nog bij gratie van oude familiefoto’s – maar sindsdien kleedt hij zijn vakanties anders in.

Foto: carlo coppejans

“Geef mij maar een lekkere all-inclusive, dan hoef je niet over 27.000 zaken na te denken. Gewoon aan het zwembad liggen en de ganse dag uit een groot buffet kiezen wat je gaat eten.”

En toch gaat Cooke deze zomer voor een nieuw Vier-programma een camping uitbaten. Samen met Karen Damen (42), ook niet de meest doorwinterde kampeerder. Vanuit een kleurrijke caravan, met hoog Bassie & Adriaan-gehalte. Maar vergis je niet: die soms komische situaties vormen niet de rode draad. Elke week ontvangen ze een groep mensen die ze beter willen leren kennen. Mensen die in het gewone leven niet alle kansen krijgen. Ze voeren gesprekken met hen, en gaan op uitstap.

Baby van 19 jaar

Zoals met vier jongeren met progeria, onder wie Michiel Vandeweert en zijn zus Amber. Het werd een confronterende en tegelijk positieve ontmoeting. “Ongelooflijk hoe sterk zij in het leven staan. En hoe hun ouders omgaan met het besef dat ze hun kind vroeg of laat moeten afgeven. Daar kan iedereen wat van opsteken”, zegt Karen Damen. “Voor hen bestaat het woord uitstellen niet. Ze hebben James en mij leren relativeren. Dat je moet genieten van elke dag en niet mag verzanden in geklaag als je pakweg in de file staat.”

Foto: carlo coppejans

“Het programma moet je blik verruimen. Het eerste wat Michiel zei: Ik vind het vreselijk als iemand me aanspreekt als een baby. Als ze me betuttelen. Ik ben wel al negentien, hé. Daarom vertrekken wij vanuit de vragen die iedereen zich stelt en bereiden we de ontmoetingen met onze gasten niet voor. We weten zelf pas wie het is als ze onze oprit opdraaien”, zegt Cooke.

Waar de camping precies ligt, moet tot na de opnames midden augustus een goedbewaard geheim blijven. “Want we willen vermijden dat het hier een overrompeling wordt.”

En of de mening van Damen en ­Cooke over het campingleven intussen is veranderd? “We zijn uitermate gecharmeerd geraakt door het community-gevoel. Een camping is een heel sociaal gegeven. Iedereen kent iedereen, iedereen is er voor elkaar.”

Foto: carlo coppejans

‘Camping Karen en James’, vanaf september op Vier