Droomtransfer naar Real Madrid in de maak voor Thomas Meunier? “Past perfect in speelstijl Zidane”

Hij speelt al bij een Europese topclub maar Thomas Meunier kan toch net nog een stapje hogerop als we de laatste transfergeruchten mogen geloven. Marca linkt de Rode Duivel namelijk aan Real Madrid.

Bij PSG krijgt Meunier volgend seizoen stevige concurrentie van Dani Alves, die deze week een riant contract tekende bij de Franse club. Serge Aurier wordt waarschijnlijk verkocht maar is nog niet weg en dus wordt het zwoegen voor onze landgenoot om voldoende speelminuten bij elkaar te voetballen met het oog op een basisplaats bij de Rode Duivels voor het WK in Rusland.

Het Spaanse Marca komt nu echter met het opvallende nieuws dat Real Madrid zijn oog heeft laten vallen op Meunier. Dani Carvajal is er de nummer één, maar met een waarschijnlijk vertrek van Danilo naar Chelsea blijft de Spanjaard als enige rechtsback over.

De Koninklijke zou in Meunier de perfecte doublure zien voor Carvajal omdat “hij ene sterke verdediger is en graag de achterlijn opzoekt”. Daarmee zou hij passen in de speelstijl van coach Zinedine Zidane, die onder de indruk was van de prestatie van Meunier in de met 4-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Barcelona. Real strijdt bovendien graag op alle vlakken (La Liga, Champions League, Spaanse beker) mee voor de prijzen en Carvajal kan niet alles spelen.

De 25-jarige Meunier maakte vorige zomer de overstap van Club Brugge naar PSG voor 6 miljoen euro. Hij zorgde voor twee doelpunten en zeven assists in 36 optredens voor de Franse club.