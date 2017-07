Romelu Lukaku breekt al een record bij Manchester United, ex-spits onder de indruk van Big Rom

De Red Devils maakten namelijk bekend dat de tweet waarmee ze aankondigden een akkoord te hebben met Everton omtrent de transfersom voor Lukaku de meest gedeelde ooit is. De tweet werd door ruim 93 miljoen Twitteraars geretweet, vijf miljoen meer dan de tweet met de aankondiging van de transfer van Paul Pogba vorige zomer.

#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo