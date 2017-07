Eden Hazard revalideert momenteel nog steeds van een kuitblessure en dus is er tijd voor wat ontspanning. De Rode Duivel van Chelsea had de eer om de enige echte Ronaldo Luís Nazário de Lima, kortweg Ronaldo, te ontmoeten. De Braziliaan legende was op bezoek in Londen en ging maar wat graag op de foto met Hazard.

"Fantastisch om je te ontmoeten mijn nieuwe vriend Ronaldo. Je bent altijd welkom in Londen", schreef Hazard op Instagram.