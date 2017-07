Waarom Aru en Bardet Froome van de troon kunnen stoten: “Er zal nog heel zot gereden worden”

Chris Froome is nog niet thuis met deze Fabio Aru (27). De Italiaanse kampioen pakte wel naast een tweede spraakmakende ritzege in deze Tour, maar omdat Froome parkeerde op de landingsbaan van Peyragudes, kwam de gele trui uit de lucht vallen. “En hoe ik die verdedig, zien we morgen wel”, sprak de nieuwe leider gisteren. Deze drie zaken spreken alvast in zijn voordeel.

Snedige klimmer

Op steile klimstroken van 10 procent en meer heeft Aru net iets meer punch. Hij heeft niet enkel het voordeel van de jeugd, hij lijkt ook heel fris en rijper dan twaalf maanden geleden toen hij in de Tour debuteerde. Daarnaast heeft hij op zijn 27ste bijzonder veel metier in de grote ronden. “Er is inderdaad nog veel terrein om wat te ondernemen. Ik probeer deze trui tot Parijs te houden. Vandaag op die steile muur was Bardet de beste. Ik vertrok te vroeg, hij accelereerde wel op het juiste moment. Toch was het een apart moment toen ik omkeek en zag dat Froome aan het spartelen was. Ik wist ook niet dat hij in de problemen zat, want Sky had op de Port de Balès en de Peyresourde het tempo zo hoog gehouden dat volgen de enige opdracht was.”

“Toen ik net voor mijn vroegere ploegmaat Landa aankwam, probeerde ik snel uit te rekenen of ik leider kon worden. Het was een enig mooi moment toen ze me kwamen bevestigen dat ik het geel mocht aantrekken. Ik won de Vuelta, droeg het roze in de Giro, maar geel is nog iets anders. Dat doet iets met een mens, al ben ik net dezelfde Fabio als vanmorgen (gistermorgen, nvdr.). Al kijk ik wel uit naar het moment dat ik in het geel het startblad teken.”

Steun van anderen

Al is er veel veranderd sinds zondag in Chambéry. Toen had Astana met Aru en Fuglsang nog twee opties om Froome te bestoken. Dario Cataldo brak ondertussen de pols en de Deense eindwinnaar van de Dauphiné sukkelde gisteren verder met microbreukjes in de elleboog en een handwortelbeentje. Veel hulp rest er niet meer. Een lijdende Fuglsang kan elk moment uit koers stappen. “Ik weet dat ik niet de sterkste ploeg heb, maar geloof in mijn teammaten.”

Het offensief koersende AG2R-La Mondiale kan ook op het voorplan treden en een stevige bondgenoot worden. Of UAE Fly Emirates. Of Trek-Segafredo. Toevallig twee teams die interesse hebben in de nieuwe geletruidrager. Die is straks einde contract en verwacht wordt dat hij einde dit seizoen vertrekt. Tom Dumoulin bewees in de Giro ook al dat je niet altijd moet omringd zijn à la Froome om het zaakje ook af te maken. “Maar Froome blijft topkandidaat nummer één. Daarnaast zijn er niet enkel Bardet en zijn ploeg, ik houd ook nog rekening met Uran. Zelfs Quintana kan nog bepalend zijn, ook al staat hij nu op vier minuten. Ik onderschat niemand.”

Geen druk

In tegenstelling tot Froome en ergens ook Bardet heeft Aru natuurlijk wel het voordeel dat in deze Tour niets (meer) moet en alles mag. Hij heeft al zijn ritzege op zak en onttroonde de gele Chris Froome, iets wat sinds 2013 nooit meer gebeurde na de eerste rustdag.

“Daar denk ik nu allemaal niet over na. Ik wil vooral van dit moment genieten. Morgenochtend (vandaag, nvdr.) tijdens de briefing op de bus in Saint-Girons is er nog tijd genoeg om de strategie te bepalen. Er is één zekerheid: het wordt een heel zware etappe waarin er van de start tot de finish heel zot en snel zal gereden worden en velen in de aanval zullen proberen trekken.”

Bardet: “Ik ga tijd pakken waar ik maar kan”

Romain Bardet was gisteren dé grote winnaar. De kopman van AG2R-La Mondiale demonstreerde gisteren dat hij nu de grote concurrent van Froome kan worden. “Ik had mijn ouders in mei voorspeld waar ik mijn versnelling zou plaatsen.” Froome moet deze Bardet heel serieus beginnen nemen. En wel om deze drie zaken.

Parcours op maat

“Ik ben vooral blij dat ik bergop de maat nam van Froome. Dat deed ik de vorige Tour ook al de laatste vrijdag in een rechtstreeks duel op Saint-Gervais Mont Blanc, nadat ik samen met Chérel in de afdaling was weggereden. Het leverde me toen de tweede plaats in Parijs op. Na Froome, ja. Ik heb deze winter nog harder gewerkt. Ik wou bewijzen dat dit geen toeval was.”

Bardet won gisteren dan wel bergop, zijn grote voordeel is dat er veel aankomsten net in een dal liggen. De weinige aankomsten bergop en het feit dat er nog maar één tijdrit op het programma staat, speelt in de kaarten van de Fransman.

“Na zondag zat ik in zak en as. Ik probeerde het toen vooral in de afdaling van de Mont du Chat, maar ik werd alsnog ingelopen. Ik heb nu eindelijk mijn eerste overwinning beet, mijn eerste sinds vorig jaar in de Tour. En dat voor het derde jaar op rij... Ik ben vooral opgelucht dat het nu eindelijk raak was en dat ik ook tijd terugnam op iedereen en op geletruidrager Chris Froome in het bijzonder. Vanaf nu kan ik me vol op het klassement richten. Maar niet vergeten: Chris ligt nog altijd 19 seconden voor op mij.”

Compleet team

“Mijn mannen zijn er klaar voor. Dat bewezen ze al in de Jura-rit naar Chambéry toen we met zijn vieren in de afzink van de Col de la Biche op 100 km van het einde al druk zetten. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat de rangschikking vandaag zou veranderen. Ik weiger ook conclusies te trekken uit wat er vandaag gebeurde. Ik wist dat het op die slotklim zou gebeuren. Als ronderenner ben je ook geen 21 dagen even goed. Als hij vandaag un jour sans had, dan heeft hij alvast de schade beperkt. Het is nu aan Astana om de koers te controleren. Wij blijven in dezelfde rol.”

Vol in het offensief

“Het was in Chambéry bijna perfect, maar nu maakte ik het wel af. Ik dacht dat Froome niet zijn beste benen had, maar met hem weet je nooit. Na de superkorte etappe van morgen (vandaag, nvdr.) weten we veel meer. Sky blijft veruit de sterkste ploeg. Ik probeer tijd te pakken waar ik kan. Ik beschouw Fabio Aru niet als een natuurlijke bondgenoot waarmee ik automatisch een alliantie aanga. Ik heb van niemand hulp nodig, ik doe het met mijn eigen mannen. Al moeten we met die Sky’s blijven opletten. Wie zegt dat ze er straks niet opnieuw staan? Ik verwacht tussen Saint-Girons en Foix een heel grote oorlog. Zoals we die ook kregen in de slotetappe van de Dauphiné. Sindsdien ben ik beter geworden. Zoals gepland na mijn hoogtestage op de Sierra Nevada. Toen ik vorig jaar het Tourparcours onder ogen kreeg, duidde ik de tweede Pyreneeënrit met de Col d’Agnès en vooral de Mur de Péguère aan als een van de sleutelritten. In Foix weten we ook of dit enkel maar een kortsluiting was bij Froome of dat het meer was.”