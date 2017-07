Nieuwe kans voor Bakkali? Flankspeler op weg naar Deportivo La Coruña

Zakaria Bakkali (21), de Belgisch-Marokkaanse flankspeler die vorig jaar vooral invaller was bij het Spaanse Valencia, zal zijn carrière elders voortzetten. Om hem aan meer speelminuten te helpen wil zijn moederclub de dribbelaar uitlenen en nu worden de laatste details met Deportivo La Coruña geregeld.

Bakkali had ook opties in België, Nederland en Portugal, maar verkiest de nummer 16 uit de Primera Division. Het grote talent, dat gelanceerd werd voor PSV en negen keer Belgisch international was, was vorig jaar goed voor twee goals en één assist in 21 duels voor Valencia.