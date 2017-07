Belgische clubs kennen vandaag hun Europese tegenstander: Club wil Balotelli vermijden, absolute klepper voor Oostende?

Rond 12.00 uur deze middag weet Club Brugge wie de tegenstander wordt in de derde voorronde van de Champions League.

In het Zwitserse Nyon is Club reekshoofd en kan het uitgeloot worden tegen Steaua Boekarest, Young Boys Bern, Basaksehir, AEK Athene of OGC Nice. Vooral Nice, de ploeg van Mario Balotelli en vorig seizoen derde in de Ligue 1, wil Club vermijden. Ook een confrontatie met het Turkse Basaksehir en de bijhorende verplaatsing naar Istanbul lijkt niet ideaal. Club werkt zijn voorronde af op dinsdag 25 of woensdag 26 juli (heen) en 1 of 2 augustus (terug). Als het erin slaagt om zich te kwalificeren, wacht in de play-offs een aartsmoeilijke opdracht. Met Sevilla, Napoli, Liverpool of een ander reekshoofd dat doorstoot na de derde voorronde (Dinamo Kiev, Ajax, Viktoria Plzen of CSKA Moskou) loot het sowieso een echte topper. Als Club de derde voorronde van de Champions League niet overleeft, moet het aan de bak in de play-offs voor de Europa League. Daar is het altijd reekshoofd.

Ook Oostende en Gent kennen vanmiddag hun tegenstander. Gent is reekshoofd in de derde voorronde van de Europa League en loot normaal een haalbare kaart. Voor Europees debutant Oostende wacht misschien een zware opdracht. De Kustboys worden mogelijk gekoppeld aan Zenit, Athletic Bilbao, Fenerbahçe, AC Milan, PSV, Braga of Everton. Gent en KVO spelen op 27 juli (heen) en 3 augustus (terug). KVO-voorzitter Marc Coucke is alvast nerveus. “Na 45 jaar wachten als fan, straks een zeer emotioneel moment”, tweette Coucke. “Geef de absolute topploegen maar in de volgende voorronde. Nu een haalbare kaart als Sion, Split of Limassol. Dan is het 50/50.” (jve)