Van topvoetballer naar facteur in de Kempen: het verhaal van Stein Huysegems

Wie kiest daar nu voor? Zoveel jaren goed verdiend als topvoetballer en nu elke dag om 4 uur op om kranten en brieven in de bus te stoppen. Twee jaar zonnig geleefd en drie aardbevingen overleefd in het weidse Nieuw-Zeeland, nu elke dag door regen en kou op een brommerke door de Kempense straatjes. Maar toch is postbode voor Stein Huysegems (35) een droomjob. “Wat Lukaku verdient, dat is absurd.” Een monoloog.

“Vind je het raar? Ik had goed kunnen sparen, maar ik was heus niet ‘binnen’. We moesten ook nog een huis afbetalen. En niet werken betekende ook nog meer geld opmaken, het zou snel ...