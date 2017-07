Goed nieuws voor Club Brugge: Wesley maand sneller terug dan verwacht, Al-Ahli wil Claudemir

Goed nieuws voor Club Brugge: Wesley Moraes, de Braziliaanse aanvaller die eind juni uitviel met hersenvliesontsteking, raakt waarschijnlijk een maand vroeger speelklaar dan aanvankelijk verwacht.

Wesley verscheen gisteren voor het eerst op het trainingsveld waar hij een uur lang lichte oefeningen deed. De spits werd pas eind augustus terug verwacht, maar mikt nu op de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League of de tweede speeldag van de Jupiler Pro League. De spits verschijnt op 18 juli nog voor de geschillencommissie na een slag aan Mitrovic (AA Gent) in Play-off 1.

Zijn landgenoot Claudemir geniet intussen interesse van Al-Ahli uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar speler en entourage wachten voorlopig af. Claudemir is gelukkig bij Club, waar hij overigens een van de sterke figuren in de kleedkamer is.

Nog een Brugse Braziliaan – de aan Sport Recife uitgeleende Leandro Pereira – ziet een transfer naar Chapecoense door de neus geboord worden. Bij de medische testen werd er bij hem een kruisbandletsel vastgesteld.

Poulain en Touba ontbraken gisteren op training, Dennis werkte individueel.