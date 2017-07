Amerika was dagen in de ban van de mysterieuze verdwijning van 4 mannen: werd de zaak nu opgelost?

Amerika is al enkele dagen in de ban van de mysterieuze vermissing van vier jongemannen. De vier, tussen de 19 en de 22 jaar, verdwenen allemaal kort na en in de buurt van elkaar. Niemand wist wat er met hen gebeurd was en waarom. Tot donderdag, toen de speurders het lichaam van een van de vier vonden in een graf op een boerderij in Philadelphia. Enkele uren later bekende de twintigjarige zoon van de eigenaar van het landgoed dat hij “deelgenomen had” aan de vier moorden.

Jimi Patrick was de eerste die vermist raakte. De negentienjarige student verdween vorige week woensdag en werd een dag later als vermist opgegeven toen hij niet kwam opdagen voor zijn vakantiejob. Drie dagen later waren er nog drie anderen vermist: Tom Meo, Dean Finocchiaro en Mark Sturgis, allemaal jongemannen tussen de 19 en de 22 jaar.

De vier mannen die sinds vorige week vermist waren: Tom Meo (linksboven), Jimi Tar Patrick (linksonder), Dean Finocchiaro (rechtsboven) en Mark Sturgis (rechtsonder). Foto: AP

Er werd een grootschalige zoekactie op poten gezet, die al snel leidde naar een boerderij in het noorden van Philadelphia (Pennsylvania). Donderdag vonden speurhonden het lichaam van een van de vier in een 3,5 meter diep graf op het landgoed. In het graf werden ook nog overblijfselen gevonden van andere mensen, maar die worden op dit moment nog geïdentificeerd.

Enkele uren na de vondst bekende Cosmo DiNardo, de twintigjarige zoon van de eigenaar van de boerderij, dat hij “een rol gespeeld had in de moord op de vier jongemannen”. “In ruil voor zijn bekentenis heeft de openbaar aanklager beloofd om niet de doodstraf te vragen”, aldus zijn advocaat Paul Lang.

Cosmo DiNardo was woensdag al opgepakt als een mogelijke verdachte in de zaak nadat hij een auto van een van de vier vermiste mannen probeerde te verkopen voor 500 dollar (ongeveer 450 euro) te verkopen. “Het is voorlopig onduidelijk of Cosmo alleen handelde of dat er ook anderen deelnamen aan de moorden”, zegt een woordvoerder van het openbaar ministerie.

Op dronebeelden zijn de graafwerken van de speurders te zien. Het graf bevindt zich onder de witte tent. Foto: AP

Toen hij van het gerechtsgebouw naar de gevangenis werd overgebracht, excuseerde DiNardo zich aan de families van de slachtoffers. “Het spijt me”, zei hij net voordat hij in een politiewagen werd gezet. De jongeman heeft een voorgeschiedenis van mentale problemen. Hij werd in het verleden al eens - tegen zijn zin - opgenomen in een psychiatrische instelling nadat hij een shotgun had afgevuurd.

Cosmo DiNardo wordt naar zijn cel gebracht. Foto: AP

Er blijven nog veel vragen open in het onderzoek: had DiNardo een (hechte) band met de vier mannen? Waarom kwamen de vier naar de boerderij? Werden ze gelokt? Was er een persoonlijke vete? De verdachte zou wel met minstens een van de slachtoffers op school hebben gezeten. Jimi Patrick studeerde een jaar na DiNardo af aan de Holy Ghost Preparatory School.

Cosmo DiNardo. Foto: EPA