Vrouw wil selfie nemen bij kunstwerk, en dan volgt een catastrofe

Een toeriste beleefde tijdens een tentoonstelling in The 14th Factory in Los Angeles een ware nachtmerrie. Toen een dame op de grond ging zitten om een selfie te nemen, botste ze per ongeluk tegen een van de rechthoekige sokkels in het gebouw. Het domino-effect dat erop volgde, veroorzaakte in amper enkele seconden bijzonder veel schade.

Het incident gebeurde tijdens een tentoonstelling genaamd ‘Hypercaine’. Alle werken waren gemaakt door de Britse kunstenaar Simon Birch. Zes jaar lang was hij bezig om de zestig kronen klaar te krijgen.

Het voorval werd ook opgenomen door een bewakingscamera. De video toont hoe minstens tien sokkels tegen de vlakte gingen. Volgens het museum waren naar aanleiding van het incident drie beelden “permanent beschadigd”.

Een vriend van de man plaatste de beelden donderdag op YouTube “Ze leunde per ongeluk tegen de pilaar en de rest is geschiedenis”, schreef hij er nog bij. De schade bleek achteraf enorm: in totaal bleek er 200.000 dollar aan schade. Wat de gevolgen zijn voor zowel de toeriste als de expositie, is niet duidelijk.