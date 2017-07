Bodycoach is leugens beu en schrijft de waarheid over haar strakke buik

Blogger en fitnesscoach Sophie Gray heeft het gehad met de nietszeggende bodymantra's die massaal online gedeeld worden. Als iemand anders onder haar foto schrijft 'Niets smaakt zo goed als mager voelt', beslist ze om eindelijk de waarheid te zeggen.

Het begint allemaal wanneer fitnesscoach Sophie Gray merkt dat een fitnessaccount op Instagram haar foto deelt met als onderschrift 'Niets smaakt zo goed als mager voelt'. Als reactie post ze 'Wel, aangezien ikzelf op die foto sta, weet ik dat pizza en koekjes echt wel beter smaken'.

"Het is niet omdat je een sixpack hebt, dat je gelukkig of gezond bent"

Sophie Gray maakt een screenshot, doorstreept het beeld op de foto met dikke, zwarte stift en post die vervolgens zelf op haar Instagram. "Daarom post ik dus zelf geen zo'n foto's meer van mezelf", schrijft ze eronder. "Het is niet omdat je een sixpack of strakke dijen hebt dat je gelukkig bent. Pizza en koekjes zijn verdomd lekker. En ik ben het beu dat vrouwen te vaak verteld worden dat ze zichzelf niet mogen zijn om gelukkig te kunnen zijn. Ik zat jaren in 'de business' en ik vind het nog steeds belangrijk om goed voor mijn lichaam te zorgen... maar een onderschrift als hierboven is bullshit."

"Een gezonde levensstijl gaat gepaard met jezelf graag zien. En de ene dag betekent dat yoga en limoenwater, de andere dag chips en koekjes of een extra margarita", schrijft ze op haar blog. "Het gaat erom de juiste balans te vinden en eerlijk te zijn tegenover jezelf."