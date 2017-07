Flesjes-klucht in Tour krijgt verrassend vervolg: jury trekt plots straf weer in na kritiek

De verrassende twaalfde etappe in de Tour de France blijft nazinderen. Het feit dat Bardet géén tijdstraf kreeg voor het aannemen van drinken in de finale terwijl enkele van zijn concurrenten wél werden aangepakt door de jury, zette kwaad bloed bij velen. Vooral ploegleider Jonathan Vaughters van Cannondale-Drapac was furieus en viseerde de Belgische juryvoorzitter Phillipe Mariën. Vanmorgen kwam echter het verrassende nieuws dat de UCI de straffen voor Rigoberto Uran en George Bennett weer introk. Een opvallende beslissing die er wel voor zorgt dat Fransman Bardet buiten schot blijft...

De Colombiaan Rigoberto Urán kreeg donderdag na de twaalfde etappe aanvankelijk een tijdstraf van twintig seconden. De nummer vier van het algemeen klassement nam in de laatste 10 kilometer, tijdens de beklimming van de Peyresourde, een bidon aan van iemand die langs de kant stond. Dat is tegen de regels. De Nieuw-Zeelander George Bennett van LottoNL-Jumbo deed hetzelfde en ook hij kreeg daarom straf. De ploeg van Urán, Cannondale-Drapac, zette echter meteen vraagtekens bij het feit dat de Fransman Romain Bardet niet werd bestraft, hoewel ook de ritwinnaar een flesje van een toeschouwer aannam. Vaughters plaatste een filmpje daarvan op Twitter.

Vanmorgen kwam Vaughter echter met het verrassende nieuws dat de UCI de straffen voor Uran en Bennett weer introk.

Incredible news!!! @UCI_cycling has reversed decision!!! No penalty for Rigo!!!! Thank you, Thank you, Thank you!!! — Jonathan Vaughters (@Vaughters) July 14, 2017

In plaats van ook Bardet te straffen, besliste de UCI nu dus om Uran en Bennett gratie te verlenen. Door deze opvallende ingreep blijft Fransman Romain Bardet derde op 25 seconden van de nieuwe geletruidrager Fabio Aru. Urán blijft ook nummer vier van het klassement maar staat nu weer dichter op 35 seconden achterstand op Aru. Bennett staat negende op 4.04.

“Incompetent of bevooroordeeld”

Ploegleider Jonathan Vaughters van Cannondale-Drapac was aanvankelijk furieus en viseerde vooral de Belgische juryvoorzitter Phillipe Mariën. “Onze oorspronkelijke protest was gebaseerd op de veronderstelling dat de UCI dacht dat de drinkbus kwam van iemand van ons personeel”, vertelde Vaughters aan cyclingnews. “Het was iemand die werkt voor Cannondale Frankrijk als marketingman. Zij hebben echter geen band met ons team, die man heeft het op eigen initiatief gedaan. Het is ongelukkig, maar hij hoort niet bij ons. We gingen er dan ook van uit dat we daarom bestraft werden en Bardet niet, maar Mariëns eerste reactie was dat het niet uitmaakte van wie de bevoorrading kwam, de straf zou nog steeds hetzelfde geweest zijn... Volgens mij heeft Phillipe Mariën in deze zaak ofwel een incompetente ofwel een bevooroordeelde beslissing genomen.”

Vaughters Foto: PRESSE SPORTS

Cannondale-Drapac diende daarom een tweede klacht in over de beslissing, gezien het feit dat Bardet op hetzelfde moment als Bennett een bidon heeft aangenomen. “Deze keer antwoordde Mariën dat hij niet kon weten of Bardet uit de fles dronk of niet. George Bennett nam echter bevoorrading aan van dezelfde mensen als Bardet. De UCI vertelde ons dat dat er niet toe deed, omdat het niet van een teamlid was. Ze draaiden dus alles om...”

Vandaag kwam dus echter het verrassende nieuws dat de tijdstraffen voor Uran en Bennett werden kwijtgescholden.

Fransen focussen op Bardet (zijn zege)

Ook in alle Franse kranten staat vandaag Bardet prominent vooraan. Over het flesjes-incident wordt met geen woord gerept, zijn straffe zege staat centraal en meteen laait de hoop weer op om eindelijk weer een Franse Tourwinnaar te krijgen...