Eupen haalt goudhaantje van twee jaar geleden terug

Eupen - Eupen heeft vrijdag de komst van Akram Afif bevestigd. Afif wordt voor een seizoen gehuurd van het Spaanse Villarreal en viert zo zijn terugkeer aan de Kehrweg. In het voorjaar van 2015 speelde de Qatarese aanvaller een grote rol in de promotie van Eupen naar de Jupiler Pro League.

De 20-jarige Afif is een jeugdproduct van de Aspire Academy, waar Eupen mee samenwerkt, maar was de voorbije seizoenen vooral actief in Spanje. Na een huurperiode bij Sevilla (2012-2014) en Villarreal (2014-2015) hapte die laatste ploeg vorige zomer toe en legde Afif definitief vast. De maanden voordien schitterde Afif met Eupen in de Proximus League en bewerkstelligde de promotie naar de Jupiler Pro League.

Villarreal leende Afif het voorbije seizoen uit aan reeksgenoot Sporting Gijon. Daar kwam de 16-voudig Qatarees international niet verder dan 11 optredens en kon hij niet vermijden dat Gijon degradeerde.

Eerder trokken de Oostkantonners ook al Nils Schouterden en Nicolas Verdier (beiden KV Mechelen), Mickaël Tirpan (Moeskroen), Jordan Litiès (Dijon FCO), Abdulakrim Hassan (Al Sadd), Moussa Diallo (Kelmis), Souleymane AW, Abdul Manaf Nurudeen en Carlos Martinez Castro (allen Aspire Academy) aan.