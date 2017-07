Om 12 uur wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de derde voorronde van de Champions League. Club Brugge is daarin reekshoofd en kan uitgeloot worden tegen Steaua Boekarest, Young Boys Bern, Basaksehir, AEK Athene of OGC Nice. Ook KV Oostende en AA Gent kennen vanmiddag hun tegenstander. Gent is reekshoofd in de derde voorronde van de Europa League en loot normaal een haalbare kaart. Voor Europees debutant Oostende wacht misschien een zware opdracht.