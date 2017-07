LIVE. Welke tegenstanders loten AA Gent en KV Oostende in de Europa League?

AA Gent en KV Oostende weten omstreeks 13u wie hun opponent wordt in de derde voorronde van de Europa League. De Buffalo's, vorig seizoen derde in de Jupiler Pro League, zijn reekshoofd en ontlopen zo kleppers als Zenit en Braga. Die ploegen horen wel tot de mogelijke tegenstanders van Oostende. Gent en Oostende spelen hun Europese wedstrijden op 27 juli (heen) en 3 augustus (terug). Bij winst gaan ze op 4 augustus opnieuw de trommel in voor de loting van de barrages. Die matchen, waarin een ticket voor de EL-poules op het spel staat, worden op 17 (heen) en 24 (terug) augustus afgewerkt.